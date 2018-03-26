Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» презентуют в Нижегородской области
Он будет расположен в Тонкинском районе.
Он будет расположен в Тонкинском районе.
Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» презентуют на в Нижегородской области. Проект будет представлен на заседании рабочей группы комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма, которое состоится 26 марта.
Как сообщили в
Основной темой обсуждения парламентариев станет развитие туризма в Нижегородской области. В ходе заседания представители из отдаленных районов области, таких как Уренский, Шарангский, Тонкинский, Большеболдинский и другие презентуют свои проекты в сфере туризма.
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