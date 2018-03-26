Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» презентуют в Нижегородской области

Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» презентуют на в Нижегородской области. Проект будет представлен на заседании рабочей группы комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма, которое состоится 26 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, такой комплекс планируется создать в Тонкинском районе. В него войдут пункт общественного питания, детское котокафе, дом Дяди Федора и детская киностудия.