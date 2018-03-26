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07:58 (мск), источник: N + 1

Во Франции начались испытания загоризонтного радара

Французская компания Onera приступила к испытаниям прототипа загоризонтной радиолокационной станции, которую в будущем планируется использовать для обнаружения пусков баллистических ракет, сопровождения баллистических целей и расчета точки их падения. Как сообщает Defense News, новая разработка получила название DRTLP.

Загоризонтные радары, в отличие от обычных, используют эффект отражения коротких радиоволн (от трех до 30 мегагерц) от ионосферы Земли, что позволяет им «видеть» различные воздушные цели за радиогоризонтом на расстоянии нескольких тысяч километров.

Проходящая испытания станция является демонстратором технологий, выполненном в масштабе 1 к 8. Радар имеет в высоту 20 метров. Он установлен на ракетном исследовательском полигоне в Бискароссе на юго-западе Франции. На первом этапе станцию проверяют на возможность обнаруживать баллистические цели и рассчитывать точки их падения.

Позднее разработчики планируют проверить станцию на возможность обнаружения и сопровождения спутников. Другие подробности о радара и проводящихся испытаниях не раскрываются. По завершении проверок Генеральная дирекция по вооружению Франции, контролирующая программы разработки и закупки военной техники, примет решение о производстве полноразмерного радара.

В 2016 году началась модернизация австралийской загоризонтной радиолокационной станции JORN, два основных комплекса которой расположены в Лонгриче в Квинсленде и Лейвертоне в Западной Австралии. В результате модернизации радар сможет обнаруживать малоразмерные цели, например, крылатые ракеты, в ночное время, что пока ему не доступно.

У загоризонтных радаров отражение излученных радиоволн напрямую зависит от состояния ионосферы, поэтому загоризонтные радары имеют собственные станции контроля состояния ионизированного слоя атмосферы планеты. Получая данные от таких станций контроля радары постоянно ведут подстройку частоты излучения.

В ночное время степень ионизации ионосферы падает и излучение с меньшей длиной перестает отражаться, но хорошо отражается излучение с большой длинной волны. По этой причине ночью загоризонтные радары переключаются на излучение в диапазоне ближе к трем мегагерцам с длиной волны до ста метров.

Ночью загоризонтные радары могут вести дальний контроль воздушного пространства, но с существенно сниженной разрешающей способностью. Фактически, они становятся практически «слепыми» к беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и небольшим самолетам.

Австралийский загоризонтный радар JONR, помимо двух комплексов, включает в себя контрольную станцию на авиабазе ВВС «Эдинбург» в Южной Австралии, 12 вертикальных ионозондов, установленных в разных точках Австралии, и семь приемо-передающих станций. У последних принимающие и передающие установки разнесены друг от друга на существенные расстояния, чтобы избежать самовозбуждения.

Сегодня JORN работает на уменьшенной мощности и способен «видеть» воздушные объекты на дальности до четырех тысяч километров. Радар обеспечивает обзор от севера Австралии до Явы, Ириан-Джайи, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и побережья Сингапура. На полной мощности дальность обзора может достигать 5,5 тысячи километров, что позволяет «видеть» воздушные цели над частью территории Китая.

Василий Сычёв

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