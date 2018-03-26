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09:37 (мск), источник: Восток Медиа

Голодным свиньям «Агроэнерго» в Хабаровском районе завезли комбикорм

Собственник свинокомплекса, в котором продолжается падёж скота, обеспечил предприятие 46 тоннами комбикорма. Его хватит на три ближайших дня. Правительство Хабаровского края принимает меры, чтобы помочь комплексу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Reuters

«Сейчас предприятие работает стабильно, оно обеспечено энергоресурсами. Принципиальное решение мы приняли ещё в конце прошлого года, до настоящего времени устное соглашение с энергетиками действует. Уверен, что никаких действенных мер по отключению предприятия ДЭК не осуществит. Решается вопрос, чтобы в полном объёме обеспечить свинокомплекс холодным водоснабжением. Сегодня вечером на рабочей группе будем решать, что делать, чтобы закрыть вопрос с хабаровским “Водоканалом”», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления сельскохозяйственного производства краевого Минсельхоза Виталий Саляхеев.

По его словам, генеральный директор предприятия уволился, поэтому должность занял владелец предприятия Сергей Голев, который держал ответ перед сотрудниками и журналистами. Он привёз корма и сейчас договаривается о поставке зернофуража из Амурской области и прорабатывает вопрос доставки корма с Московской зерновой биржей в счёт будущего урожая.

«Сегодня утром мы проводили оперативную планёрку на предприятии. Эпизодическая обстановка там стабильная, никаких заболеваний главные врачи свинокомплекса и управления ветеринарии у сельскохозяйственных животных не обнаружили. Предприятие занимается поиском возможности дополнительного заработка, чтобы приступить к погашению задолженностей по заработной плате», — сообщил Виталий Саляхеев.

Он отметил, что завтра по судебному решению деньги, которые были на арестованных счетах компании, начнут выдавать сотрудникам. Это больше 5,3 миллиона рублей. Своих зарплат сотрудники до сих пор не получили, хотя сам Сергей Голев заявлял, что начал гасить долги перед работниками ещё на прошлой неделе. Сотрудники свинокомплекса отказываются общаться с прессой, боясь санкций от руководства.

«Сотрудники работают. Есть сложности в организации работы, но они все решаются. Мы провели планёрку со всеми специалистами, посмотрели потенциал для дальнейшей устойчивой деятельности предприятия. Пока всё работает и дышит, всё можно спасти, особенно когда предпринимаются действенные шаги», — отметил Виталий Саляхеев.

В качестве оплаты сотрудникам предлагают брать поросят. Фермерам поголовье пока не продают, эту возможность владельцы «Агроэнерго» ещё рассматривают. В краевом минсельхозе разработали программу по оптимизации поголовья. Её отправили на утверждение собственнику. Решение он должен принять завтра, 27 марта.

Агентство писало, что на крупнейшем сельхозпредприятии Хабаровского края «Агроэнерго» начался конец света местного масштаба: каждый день на свинокомплексе гибнет по тысяче свиней. Огромное поголовье может полностью исчезнуть уже к лету. Компания «Велес», в ведении которой находится свинокомплекс, считает, что проблемы на предприятии начались с предыдущего владельца — энергетики довели производство до печального состояния и «продали кота в мешке».

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