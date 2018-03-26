Челябинка стала пятикратной чемпионкой России по тайскому боксу
Вера Негодина выступает в категории до 45 кг.
Вера Негодина выступает в категории до 45 кг.
Челябинка Вера Негодина в пятый раз завоевала титул чемпиона России по тайскому боксу, сообщают в
Соревнования завершились 25 марта в
Добавим, что в составе сборной также бронзовую медаль завоевала представительница Челябинска Анастасия Колосова.
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