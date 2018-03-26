Челябинка стала пятикратной чемпионкой России по тайскому боксу

Челябинка Вера Негодина в пятый раз завоевала титул чемпиона России по тайскому боксу, сообщают в пресс-службе региональной спортивной федерации.

Соревнования завершились 25 марта в Наро-Фоминске, в них принимали участие свыше 300 спортсменов. Представительница Южного Урала в весовой категории до 45 кг одолела соперниц из Москвы и Томской области. Золотая медаль первенства страны обеспечила челябинской «Дюймовочке» путёвку на чемпионат мира, который состоится в Мексике в мае текущего года.