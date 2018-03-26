Омичам пришлось 14 часов просидеть без света
Людей просили потерпеть, потому что не было аварийной машины.
Людей просили потерпеть, потому что не было аварийной машины.
Инцидент произошел вечером 25 марта. Жители многоквартирных домов пожаловались в социальных сетях, что в 18 часов у них внезапно погас свет. Звонки в аварийные службы результата не дали результата.
— В полночь я звоню опять. Ну, где же свет то?! А мне — приезжали же, все объяснили. Оказалось, соседям разъяснили ситуацию, что контакт отошел от столба, но нет техники, чтоб залезть и подключить. В 8 утра будет. И голос в трубке мне — придется потерпеть. В 21-м веке, в городе миллионнике, в самом сердце великой державы я должна потерпеть. Потерпеть 14 часов без света. И никого не волнует дети у тебя, старики ли живут, может инвалиды, — возмущается «концом света» омичка Валерия Кот.
Появилось ли электричество сейчас, пока не известно.
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