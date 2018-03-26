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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичам пришлось 14 часов просидеть без света

Людей просили потерпеть, потому что не было аварийной машины.

Инцидент произошел вечером 25 марта. Жители многоквартирных домов пожаловались в социальных сетях, что в 18 часов у них внезапно погас свет. Звонки в аварийные службы результата не дали результата.

— В полночь я звоню опять. Ну, где же свет то?! А мне — приезжали же, все объяснили. Оказалось, соседям разъяснили ситуацию, что контакт отошел от столба, но нет техники, чтоб залезть и подключить. В 8 утра будет. И голос в трубке мне — придется потерпеть. В 21-м веке, в городе миллионнике, в самом сердце великой державы я должна потерпеть. Потерпеть 14 часов без света. И никого не волнует дети у тебя, старики ли живут, может инвалиды, — возмущается «концом света» омичка Валерия Кот.

Появилось ли электричество сейчас, пока не известно.

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