Омичам пришлось 14 часов просидеть без света

— В полночь я звоню опять. Ну, где же свет то?! А мне — приезжали же, все объяснили. Оказалось, соседям разъяснили ситуацию, что контакт отошел от столба, но нет техники, чтоб залезть и подключить. В 8 утра будет. И голос в трубке мне — придется потерпеть. В 21-м веке, в городе миллионнике, в самом сердце великой державы я должна потерпеть. Потерпеть 14 часов без света. И никого не волнует дети у тебя, старики ли живут, может инвалиды, — возмущается «концом света» омичка Валерия Кот.