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08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выбирают лучшего педагога республики

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. 26 марта в Уфе состоится открытие республиканского конкурса «Учитель года Республики Башкортостан» и XXIII межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы». Это одно из главных событий для педагогического сообщества.

Как сообщили в Министерстве образования РБ, в очный этап конкурса прошел 141 педагог из разных муниципалитетов республики. Свое профессиональное мастерство демонстрируют учителя начальных классов, литературы, математики, физики, истории и обществознания, информатики, иностранного языка, биологии, музыки и физической культуры. Победитель примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Профессиональный конкурс «Учитель года Республики Башкортостан» проводится ежегодно с 1991 года. Его учредителями являются Министерство образования РБ, Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки РБ, Институт развития образования РБ. В рамках «Учитель года Республики Башкортостан» проводятся четыре конкурса: «Учитель года Республики Башкортостан», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года».

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