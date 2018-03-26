В Башкирии выбирают лучшего педагога республики

Как сообщили в Министерстве образования РБ, в очный этап конкурса прошел 141 педагог из разных муниципалитетов республики. Свое профессиональное мастерство демонстрируют учителя начальных классов, литературы, математики, физики, истории и обществознания, информатики, иностранного языка, биологии, музыки и физической культуры. Победитель примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Профессиональный конкурс «Учитель года Республики Башкортостан» проводится ежегодно с 1991 года. Его учредителями являются Министерство образования РБ, Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки РБ, Институт развития образования РБ. В рамках «Учитель года Республики Башкортостан» проводятся четыре конкурса: «Учитель года Республики Башкортостан», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года».