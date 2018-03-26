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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Олимпиады профмастерства стартуют в Нижегородской области

Олимпиады будут проходить в ведущих профессиональных образовательных учреждениях региона.

Олимпиады профессионального мастерства стартуют в Нижегородской области 26 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Состязания пройдут по таким направлениям, как техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, промышленная экология и биотехнологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство и другие.

Олимпиады будут проходить в ведущих профессиональных образовательных учреждениях региона. Участникам предстоит выполнить задания двух уровней, содержание которых направлено на дальнейшее совершенствование их компетентности.

Кроме того, в этом году Нижегородская область принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по технологии материалов и прикладным видам искусств.

Олимпиады профмастерства в регионе будут проходить в течение месяца и продлятся до 24 апреля.

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