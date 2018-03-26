Олимпиады профмастерства стартуют в Нижегородской области
Олимпиады будут проходить в ведущих профессиональных образовательных учреждениях региона.
Олимпиады будут проходить в ведущих профессиональных образовательных учреждениях региона.
Олимпиады профессионального мастерства стартуют в Нижегородской области 26 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Состязания пройдут по таким направлениям, как техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и
Олимпиады будут проходить в ведущих профессиональных образовательных учреждениях региона. Участникам предстоит выполнить задания двух уровней, содержание которых направлено на дальнейшее совершенствование их компетентности.
Кроме того, в этом году Нижегородская область принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по технологии материалов и прикладным видам искусств.
Олимпиады профмастерства в регионе будут проходить в течение месяца и продлятся до 24 апреля.
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