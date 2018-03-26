Антон Горелкин: виновные должны понести наказание
Депутат Госдумы от Кемеровской области назвал виновных в гибели людей в «Зимней Вишне»
Депутат Госдумы от Кемеровской области назвал виновных в гибели людей в «Зимней Вишне»
Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин указал на выиновных в гибели людей в ТЦ «Зимняя Вишня».
В своем аккаунте в Facebook Горелкин высказал свое мнение по поводу произошедшего в кемеровском торговом центре.
«Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это все. Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролер заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала… Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон», — заявил Горелкин.
Помимо этого, он указал, что владелец торгового центра проживает в Австралии. Это «миллиардер Денис Штенгелов, владелец “КДВ Групп”, российский кондитерский король». «Зимняя Вишня» была сдана в эксплуатацию в 2013 году. «Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами», — заявляет депутат.
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