Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
Только сейчас открылась тайна фильма "Иван Васильевич..."
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Sony назвал победителей World Photography Awards
11:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в регионе похолодание к концу рабочей недели

К концу рабочей недели в Калининградской области ожидается похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 775 мм рт. ст. 2 м/с

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 26 марта, температура воздуха днём составит +8°C. Во вторник и среду столбик термометра опустится до +4°C.

В четверг ожидается похолодание до +2°C, в пятницу ― до +3°C. Ночью в первый рабочий день столбик термометра опустится до +1°C, во вторник ― до -1°C, в среду и пятницу ― до -3°C, в четверг ― до -4°C.

В четверг и пятницу в Калининградской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра будет достигать 3−7 м/с.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Место для ярмарки и скейт-парк»: как предложили преобразовать центр Калини
Альтернатива скучным окнам и дверям: чем удивлял калининградцев «Пластикат-
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вновь началось задымление
Спорт
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена Французский биатлонист Мартен Фуркад побил "бессмертный" рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь