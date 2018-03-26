Синоптики прогнозируют в регионе похолодание к концу рабочей недели

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 26 марта, температура воздуха днём составит +8°C. Во вторник и среду столбик термометра опустится до +4°C.

В четверг ожидается похолодание до +2°C, в пятницу ― до +3°C. Ночью в первый рабочий день столбик термометра опустится до +1°C, во вторник ― до -1°C, в среду и пятницу ― до -3°C, в четверг ― до -4°C.