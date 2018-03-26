NASA показало «привидение» на Юпитере

Ученые дали шторму, бушующему в Южном умеренном поясе газового гиганта, собственное название — STB Ghost, что с английского языка переводится как «привидение».

​Анимация была создана из двух изображений, полученных автоматической межпланетной станцией Juno во время десятого сближения с Юпитером. Фотографии были сделаны с разницей в 12 минут.