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08:30 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало «привидение» на Юпитере

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. NASA опубликовало гиф-анимацию, показывающую замедленное движение циклона на южном полушарии Юпитера.

Ученые дали шторму, бушующему в Южном умеренном поясе газового гиганта, собственное название — STB Ghost, что с английского языка переводится как «привидение».

https://twitter.com/NASAJuno/status/977292970700361728.

​Анимация была создана из двух изображений, полученных автоматической межпланетной станцией Juno во время десятого сближения с Юпитером. Фотографии были сделаны с разницей в 12 минут.

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