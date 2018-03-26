NASA показало «привидение» на Юпитере
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. NASA опубликовало
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. NASA опубликовало
Ученые дали шторму, бушующему в Южном умеренном поясе газового гиганта, собственное название — STB Ghost, что с английского языка переводится как «привидение».
https://twitter.com/NASAJuno/status/977292970700361728.
Анимация была создана из двух изображений, полученных автоматической межпланетной станцией Juno во время десятого сближения с Юпитером. Фотографии были сделаны с разницей в 12 минут.
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