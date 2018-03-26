Источник: Reuters

На Среднем Урале на два месяца закроют оружейные магазины. Огрнаичение будет действовать с 25 мая по 25 июля. Соответствующий указ — об усилении мер безопасности во время футбольного чемпионата — подписал президент России.

Владельцам оружия будет категорически запрещено передвигаться с ним по региону вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели. Уральцам придется забыть не только про охоту, но и учебные стрельбы, а также обучение, дающее получение статуса частного охранника. Исключение сделают только для участников всероссийских и международных спортивных соревнованийпо спортивной стрельбе.