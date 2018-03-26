На Среднем Урале на два месяца закроют оружейные магазины
А владельцам любого вида орудия запретят выносить его за пределы собственного жилища.
А владельцам любого вида орудия запретят выносить его за пределы собственного жилища.
На Среднем Урале на два месяца закроют оружейные магазины. Огрнаичение будет действовать с 25 мая по 25 июля. Соответствующий указ — об усилении мер безопасности во время футбольного чемпионата — подписал президент России.
Владельцам оружия будет категорически запрещено передвигаться с ним по региону вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели. Уральцам придется забыть не только про охоту, но и учебные стрельбы, а также обучение, дающее получение статуса частного охранника. Исключение сделают только для участников всероссийских и международных спортивных соревнованийпо спортивной стрельбе.
— В этот же период в Свердловской области будет приостановлена любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов к нему. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма. Кроме того, будет запрещена деятельность обучающих организаций по подготовке граждан по программе безопасного обращения с оружием и приобретения соответствующих навыков. — пояснили в
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