Челябинцы сняли фильм о затянувшейся зиме

В центре сюжета — молодой человек, находящийся на заснеженном поле, задает вопросы весне о том, где же она. Сообщается, что ролик сняли в Сатке. И к сожалению, пока погода в Челябинской области остается зимней — синоптики прогнозируют местами небольшой снег, мокрый снег, утром — местами туманы.