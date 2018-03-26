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09:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы сняли фильм о затянувшейся зиме

«Где ты, весна?» — крик души о затянувшемся холоде сняли в Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Короткометражный фильм творческого объединения «ЛОСЬ» выложили на Youtube.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета — молодой человек, находящийся на заснеженном поле, задает вопросы весне о том, где же она. Сообщается, что ролик сняли в Сатке. И к сожалению, пока погода в Челябинской области остается зимней — синоптики прогнозируют местами небольшой снег, мокрый снег, утром — местами туманы.

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