Челябинцы сняли фильм о затянувшейся зиме
«Где ты, весна?» — крик души о затянувшемся холоде сняли в Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Где ты, весна?» — крик души о затянувшемся холоде сняли в Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Короткометражный фильм творческого объединения «ЛОСЬ» выложили на Youtube.
В центре сюжета — молодой человек, находящийся на заснеженном поле, задает вопросы весне о том, где же она. Сообщается, что ролик сняли в Сатке. И к сожалению, пока погода в Челябинской области остается зимней — синоптики прогнозируют местами небольшой снег, мокрый снег, утром — местами туманы.
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