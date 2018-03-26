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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем пройдет «Битва бензопил»

В Каширском районе проведут фестиваль деревянной скульптуры.

С 29 апреля по 2 мая в село Бирюченское Каширского района пройдет второй фестиваль деревянной парковой скульптуры «Битва бензопил». В течение четырех дней на территории комплекса «Кудеяров стан» резчики по дереву будут создавать скульптуры из дерева в народных традициях в нескольких номинациях «Русь богатырская» (герои былин и казаки), «Русский бунт» (герои народных смут от Разина до Пугачева), «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит» (свободная тема), «Русский лес» (животные средней полосы).

Для работы творцам предоставят бревна длиной 1,8 м — 2,0 м, диаметром от 20−100 см (тополь, дуб, вяз, клен, береза).

Созданные работы пополнят парк деревянных парковых скульптур комплекса «Кудеяров стан» (548-й километр трассы М-4 «Дон»).

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