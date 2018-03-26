Куски снесенной телебашни в Екатеринбурге начали продавать в Сети

В субботу утром, 24 марта, Екатеринбург простился с телебашней. Ее снесли с помощью газогенерирующих зарядов. Громкий хлопок был слышен во всех районах города, а затем огромное бетонное сооружение высотою в 220 метров, просто упало на специальную «подушку» из земли. В ближайшие две недели рабочие разберут большие куски и вывезут их на полигон за городом. А что касается маленьких кусков башни, так их уже, похоже, разобрали сами жители города.

Во всяком случае в Интернете появилось множество объявлений с предложением купить такой необычный сувенир. Там можно, например, найти маленький кусочек телебашни за 100 рублей, большой за 3 999 рублей и огромный за целых 5 тысяч рублей.

— Я в субботу вел прямую трансляцию, показывал как падает башня, а затем обошел ее руины вокруг. И около музея рядом с ней нашел большой осколок башни, — рассказал Александр, продавец одного из обломков. — Он лежал примерно в 100 метрах от основания башни. С одной стороны он гладкий. Внутри есть следы от арматуры. Я оценил его в пять тысяч рублей, что называется, «на глаз». Думал, что может быть он заинтересует кого-нибудь из жителей других городов как сувенир. Уже множество звонков поступило, но сейчас я задумываюсь над тем, чтобы оставить его себе на память.

— На этой башне в разное время погибло несколько десятков человек. Довольно мрачный сувенир, — замечаем мы.

— Наоборот, это только добавляет ему истории. Я просто помню, что в Челябинске, когда упал метеорит, все начали его фрагменты выкладывать на продажу, и подумал что и тут можно сделать то же самое.