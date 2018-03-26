В ПГНИУ пройдут выборы декана биологического факультета

Напомним, деканом биологического факультета ПГНИУ является Николай Литвиненко. Он сохраняет эту должность с 1994 года. Согласно уставу вуза, декан избирается ученым советом на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов.