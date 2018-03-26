В ПГНИУ пройдут выборы декана биологического факультета
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) объявил о выборах декана биологического факультета. Кандидатуры выдвигаются до 14 апреля. Об этом сообщает
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) объявил о выборах декана биологического факультета. Кандидатуры выдвигаются до 14 апреля. Об этом сообщает
Напомним, деканом биологического факультета ПГНИУ является Николай Литвиненко. Он сохраняет эту должность с 1994 года. Согласно уставу вуза, декан избирается ученым советом на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов.
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