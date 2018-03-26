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11:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске внедряют адаптивную систему управления транспортом

Работа светофоров будет регулироваться автоматически.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске тестируют адаптивную систему управления транспортом. Об этом на личной странице в Инстаграм рассказал мэр Сергей Ерёмин.

На своей странице глава города показал работу панели управления движением. Мэр снял на видео работу Центра мониторинга. Всего в ведении этого центра 420 светофоров. Для улучшения работы планируется внедрить адаптивную систему регулировки движением. Её должны запустить в течение года. Фазы работы светофоров будут меняться в зависимости от дорожной обстановки, исключая человеческий фактор. «Такое направление считаю для города крайне необходимым», — заключил мэр.

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