Роспотребнадзор измерил уровень загрязнения воздуха в Красноярске

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха удельный вес проб с превышением гигиенических нормативов в феврале 2018 г. составил 3,6%, что ниже аналогичного показателя 2017 года (5,8%). Превышения предельно-допустимых концентраций наблюдались только по взвешенным частицам PM10 и PM2,5.