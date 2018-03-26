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11:17 (мск), источник: НИА Красноярск

Роспотребнадзор измерил уровень загрязнения воздуха в Красноярске

В феврале 2018 года испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» выполнены исследования атмосферного воздуха в пяти районах Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Воздух измерялся по показателям безопасности (азота диоксид, бенз (а)пирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые).

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха удельный вес проб с превышением гигиенических нормативов в феврале 2018 г. составил 3,6%, что ниже аналогичного показателя 2017 года (5,8%). Превышения предельно-допустимых концентраций наблюдались только по взвешенным частицам PM10 и PM2,5.

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