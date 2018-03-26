Роспотребнадзор измерил уровень загрязнения воздуха в Красноярске
В феврале 2018 года испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» выполнены исследования атмосферного воздуха в пяти районах Красноярска.
В феврале 2018 года испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» выполнены исследования атмосферного воздуха в пяти районах Красноярска.
Воздух измерялся по показателям безопасности (азота диоксид, бенз (а)пирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые).
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