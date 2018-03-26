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09:48 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург летит генпрокурор РФ прокурор Юрий Чайка

Генпрокурор РФ Юрий Чайка посетит Екатеринбург 29 марта. Вместе с ним прибудет внушительный десант — министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Цель визита — обсуждение проблем инвестиционной политики. Точная программа мероприятий визита пока уточняется. «Мы очень ценим, что обсуждение реализации послания президента в таком представительном составе пройдет именно в нашем регионе», — сообщил ЕАН источник в администрации губернатора Свердловской области.

Напомним, в последний раз генпрокурор посетил столицу Урала 6 октября 2017 года.

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