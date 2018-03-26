В Екатеринбург летит генпрокурор РФ прокурор Юрий Чайка

Цель визита — обсуждение проблем инвестиционной политики. Точная программа мероприятий визита пока уточняется. «Мы очень ценим, что обсуждение реализации послания президента в таком представительном составе пройдет именно в нашем регионе», — сообщил ЕАН источник в администрации губернатора Свердловской области.