В Екатеринбург летит генпрокурор РФ прокурор Юрий Чайка
Генпрокурор РФ Юрий Чайка посетит Екатеринбург 29 марта. Вместе с ним прибудет внушительный десант — министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.
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