В Омской области изменится расписание пригородных поездов
На перегоне
На перегоне
До станции Московка в указанные дни поезд ходить не будет. Электричка Московка — Входная будет отправляться только со станции
В остальные дни движение поездов будут соответствовать графику.
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