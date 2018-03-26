Нижегородский ожоговый центр готов принять пострадавших в ТЦ в Кемерово

Источник: РИА Новости

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 53 человека. Более 40 обратились за медицинской помощью. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что люди, получившие тяжелые травмы при пожаре в ТЦ в Кемерове, при необходимости будут госпитализированы в лучшие клиники России.

«Пока нам не поступало ни официального звонка, ни официального вызова от медицины катастроф или из Кемерово. Но мы всегда готовы оказать посильную помощь, в том числе принять пострадавших», — сказал Арефьев.

Он пояснил, что у сотрудников Нижегородского ожогового центра есть опыт работы с массовыми эвакуациями, в том числе и самолетами МЧС.