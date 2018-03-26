Жители села Скулень вышли на протест против новых правил въезда в Румынию
В Скуленах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения
В Скуленах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения
В Скуленах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения
По новым правилам, пересекать границу на автомобиле с полным баком можно лишь раз в неделю, а в остальные дни разрешается иметь при себе всего 30 литров солярки.
«Я езжу каждый день, у меня рейсы в Сучаву, Бакэу, даже Фокшаны. Естественно, мне не хватает 30-ти литров, о которых они говорят».
«Выезжаю в Румынию утром, возвращаюсь вечером или в обед, на собственной машине. Зимой, когда гололедица, мы не можем отправляться в дорогу с пустым баком».
Жестче стал и досмотр граждан и автомобилей, пересекающих границу. Как полагают жители Скулен,
«Проверяют запасные колеса, аптечку, везде в машине, даже в карманах».
«Лично я солярку не вожу. Возможно,
«Безусловно, более дешевое дизельное топливо привлекает румын. Они периодически пересекают границу и заливают полный бак. Разница в цене — примерно десять леев за один литр».
Сотрудники Скуленской таможни и Ясские власти обещают прокомментировать позже.
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