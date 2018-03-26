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10:11 (мск), источник: Publika.md

Жители села Скулень вышли на протест против новых правил въезда в Румынию

В Скуленах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения молдо-румынской границы.

Источник: Publika.md

В Скуленах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения молдо-румынской границы. Многие жители этого села работают в Яссах, и говорят, что в последнее время им часто запрещают проезд.

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По новым правилам, пересекать границу на автомобиле с полным баком можно лишь раз в неделю, а в остальные дни разрешается иметь при себе всего 30 литров солярки.

«Я езжу каждый день, у меня рейсы в Сучаву, Бакэу, даже Фокшаны. Естественно, мне не хватает 30-ти литров, о которых они говорят».

«Выезжаю в Румынию утром, возвращаюсь вечером или в обед, на собственной машине. Зимой, когда гололедица, мы не можем отправляться в дорогу с пустым баком».

Жестче стал и досмотр граждан и автомобилей, пересекающих границу. Как полагают жители Скулен, из-за участившихся случаев контрабанды сигарет, а также подозрений, что топливо жители Молдовы могут везти для продажи.

«Проверяют запасные колеса, аптечку, везде в машине, даже в карманах».

«Лично я солярку не вожу. Возможно, кто-то этим занимается, но это их дело».

«Безусловно, более дешевое дизельное топливо привлекает румын. Они периодически пересекают границу и заливают полный бак. Разница в цене — примерно десять леев за один литр».

Сотрудники Скуленской таможни и Ясские власти обещают прокомментировать позже.

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