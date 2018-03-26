Последняя неделя марта запомнится морозами и снегопадами
Как сообщает
Как сообщает
В ночь на вторник в Перми начнётся снегопад, который будет продолжаться до полудня. Количество осадков может составить 5−6 мм. На севере края
В ночь на среду температура воздуха резко понизится. На крайнем севере столбик термометра опустится — до -23°. В центральной части будет намного теплее — −10…−15°, а на юге — до -5°. В Перми минимальная температура ожидается около -12°.
Днём в среду южная часть края попадет под влияние циклона, поэтому на юге и
Четверг, 29 марта, также будет аномально холодным для конца марта: ночная температура — в пределах −12…−17°, днём — не выше −2…−7°. Сильных снегопадов не ожидается.
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