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10:13 (мск), источник: NewsKo

Последняя неделя марта запомнится морозами и снегопадами

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в течение последней недели марта в регионе сохранится зимний характер погоды. При этом по южной части края неделя будет также аномально снежной. Количество осадков превысит недельную норму в два раза, а высота снежного покрова достигнет максимума с начала зимы.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на вторник в Перми начнётся снегопад, который будет продолжаться до полудня. Количество осадков может составить 5−6 мм. На севере края из-за прохождения холодного фронта температура резко понизится до -8..-12°, по крайнему северо-западу — до -15°. В Перми утром также ожидается похолодание до −4…−6°. Дневная температура в Перми не превысит -3° и −5…−7° по северу края.

В ночь на среду температура воздуха резко понизится. На крайнем севере столбик термометра опустится — до -23°. В центральной части будет намного теплее — −10…−15°, а на юге — до -5°. В Перми минимальная температура ожидается около -12°.

Днём в среду южная часть края попадет под влияние циклона, поэтому на юге и юго-востоке ожидается сильный снег — выпадет до 40% месячной нормы осадков. В Перми вероятен слабый или умеренный снег и температура −5…−7°. По северу края осадки маловероятны, но также будет холодно — днём не выше -5°.

Четверг, 29 марта, также будет аномально холодным для конца марта: ночная температура — в пределах −12…−17°, днём — не выше −2…−7°. Сильных снегопадов не ожидается.

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