Последняя неделя марта запомнится морозами и снегопадами

Источник: РИА "Новости"

В ночь на вторник в Перми начнётся снегопад, который будет продолжаться до полудня. Количество осадков может составить 5−6 мм. На севере края из-за прохождения холодного фронта температура резко понизится до -8..-12°, по крайнему северо-западу — до -15°. В Перми утром также ожидается похолодание до −4…−6°. Дневная температура в Перми не превысит -3° и −5…−7° по северу края.

В ночь на среду температура воздуха резко понизится. На крайнем севере столбик термометра опустится — до -23°. В центральной части будет намного теплее — −10…−15°, а на юге — до -5°. В Перми минимальная температура ожидается около -12°.

Днём в среду южная часть края попадет под влияние циклона, поэтому на юге и юго-востоке ожидается сильный снег — выпадет до 40% месячной нормы осадков. В Перми вероятен слабый или умеренный снег и температура −5…−7°. По северу края осадки маловероятны, но также будет холодно — днём не выше -5°.