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10:02 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Уфимский аэропорт представил весенне-летнее расписание полетов

Как сообщает пресс-служба, туристы смогут отправиться в европейские страны, Турцию, Тунис, ОАЭ, на курорты Краснодарского края, в Крым, а также в Грузию.

— С 25 марта вступило в действие весенне-летнее расписание полетов из уфимского аэропорта. Международные рейсы из аэропорта Уфы в летнем сезоне будут выполняться не менее, чем в 18 городов. Одним из самых популярных из них является Анталья. В этом году туристов из Уфы вновь приглашают в Европу. Czech Airlines продолжит выполнять регулярные рейсы в Прагу дважды в неделю. В Грецию (Салоники) запланированы полеты авиакомпании «Эллинэйр» — по средам и воскресеньям, — рассказали в аэропорту «Уфа».

Кроме того, продолжается регулярная программа рейсов в Дубай, Барселону, на Кипр и в Грузию.

— Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и Санкт-Петербург. В столицу нашей родины будут отправляться 16 ежедневных рейсов, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Из курортных российских направлений самыми популярными стали Сочи и Симферополь. С 1 апреля начнет регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар. Дополнительную информацию также можно получить в справочной службе аэропорта по телефону 8−800−200−66−02.

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