Уфимский аэропорт представил весенне-летнее расписание полетов

— С 25 марта вступило в действие весенне-летнее расписание полетов из уфимского аэропорта. Международные рейсы из аэропорта Уфы в летнем сезоне будут выполняться не менее, чем в 18 городов. Одним из самых популярных из них является Анталья. В этом году туристов из Уфы вновь приглашают в Европу. Czech Airlines продолжит выполнять регулярные рейсы в Прагу дважды в неделю. В Грецию (Салоники) запланированы полеты авиакомпании «Эллинэйр» — по средам и воскресеньям, — рассказали в аэропорту «Уфа».