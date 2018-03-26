Уфимский аэропорт представил весенне-летнее расписание полетов
Как сообщает
Как сообщает
— С 25 марта вступило в действие
Кроме того, продолжается регулярная программа рейсов в Дубай, Барселону, на Кипр и в Грузию.
— Из внутрироссийских направлений самыми востребованными остаются Москва и
Из курортных российских направлений самыми популярными стали Сочи и Симферополь. С 1 апреля начнет регулярные полеты в
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