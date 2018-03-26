Петербург входит в Топ-3 городов России, популярных на майские праздники

Источник: Комсомольская правда

Долгожданные майские праздники не за горами. Дачники уже вовсю готовятся к поездке на свои загородные участки, а туристы — к путешествию по самым привлекательным уголкам России.

И уже сейчас заказывают места в отелях и апартаментах. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru проанализировал эти данные и составил рейтинг самых популярных у туристов городов России для отдыха на майские праздники.

Топ-5 возглавил город-курорт Ялта. Сочи — на втором месте. Петербург — бронзовый призер рейтинга.

По данным сервиса, гости бронируют майский отдых в Северной столице в среднем на пять ночей и готовы отдать по 3 тысячи 400 рублей за проживание в сутки. Причем в этом мае город на Неве примет еще больше туристов, чем в прошлом — число «ранних» бронированных отелей выросло на 10 процентов.