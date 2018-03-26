Инвалид из Ангарска пожаловался омбудсмену на подмену лекарств

Право инвалида из Ангарска на получение необходимых ему лекарств было нарушено медиками, выписывающими препараты. С жалобой на этот факт мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко.
Как сообщается на сайте уполномоченного, с октября 2017 года ангарчанину перестали выписывать необходимые лекарственные средства. Вместо них в рецептах значились аналоги, которые и привели к ухудшению здоровья заявителя. У пенсионера начались приступы удушья, при том, что он страдает именно от заболеваний органов дыхания.
Благодаря вмешательству омбудсмена, региональный минздрав предложил мужчине наблюдение у
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