Инвалид из Ангарска пожаловался омбудсмену на подмену лекарств

Право инвалида из Ангарска на получение необходимых ему лекарств было нарушено медиками, выписывающими препараты. С жалобой на этот факт мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко.

Как сообщается на сайте уполномоченного, с октября 2017 года ангарчанину перестали выписывать необходимые лекарственные средства. Вместо них в рецептах значились аналоги, которые и привели к ухудшению здоровья заявителя. У пенсионера начались приступы удушья, при том, что он страдает именно от заболеваний органов дыхания.