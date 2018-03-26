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10:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Инвалид из Ангарска пожаловался омбудсмену на подмену лекарств

Из-за того, что привычные препараты в рецептах стали заменять другими, мужчина стал себя хуже чувствовать.

Право инвалида из Ангарска на получение необходимых ему лекарств было нарушено медиками, выписывающими препараты. С жалобой на этот факт мужчина обратился к уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко.

Как сообщается на сайте уполномоченного, с октября 2017 года ангарчанину перестали выписывать необходимые лекарственные средства. Вместо них в рецептах значились аналоги, которые и привели к ухудшению здоровья заявителя. У пенсионера начались приступы удушья, при том, что он страдает именно от заболеваний органов дыхания.

Благодаря вмешательству омбудсмена, региональный минздрав предложил мужчине наблюдение у врача-пульмонолога для корректировки схемы лечения.

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