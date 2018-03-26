Ольхонскую переправу на Байкале закрыли для всех видов транспорта.

Из-за повышения температуры лёд на озере рушится. Он уже кашеобразный, игольчатой структуры. Также по всей трассе образовались промоины. Теперь для безопасного проезда от материка до острова Ольхон задействованы суда на воздушной подушке. Небезопасен стал и туристический маршрут на Байкале «Ангасолка — Слюдянка». Там толщина льда не больше 60 сантиметров, его разрушает вода.