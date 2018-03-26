Иркутская область переболела ОРВИ и гриппом без эпидемии

Как уточнили «Байкал Инфо» 26 марта в Управлении Роспотребнадзора по региону, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в области пройден. Ожидается, что в дальнейшем заболеваемость будет снижаться или удерживаться на том же уровне. Снижению будут способствовать и школьные каникулы с 26 марта по 2 апреля.

Однако Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ. Гражданам советуют снизить возможные риски встречи с источником инфекции и меньше времени находиться в местах массового скопления людей, не отправлять в школу или детский сад заболевшего ребёнка. При необходимости применять в таких местах средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), избегать контакта с людьми, больными гриппом и ОРВИ., при появлении симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью с вызовом врача на дом.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в регионе продолжаются профилактические мероприятия. С 19 по 25 марта частично приостанавливали образовательный процесс школы Тайшетского района и города Усть-Илимска, а также детские сады Иркутска, Усть-Кута, Усольского района. Еще пять дошкольных учреждений в Тайшетском и Чунском районах были полностью закрыты на карантин.

«В этом году мы наблюдаем сезонное повышение заболеваемости ОРВИ также в ряде социальных учреждений региона. Поскольку там находятся наиболее уязвимые категории населения, мы данные учреждения берем под особый контроль», — сказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.