Невероятно густой туман заполнил центр Ростова

Синоптики обещают наступление теплых деньков, а вот ночи остаются прохладными. Из-за разницы температур с Дона в центр города потянулся невероятно густой туман. Улицы и здания буквально утопают в белом мареве. Видимость на дорогах не превышает 3−5 метров. В понедельник ростовчан ожидает солнечная погода, незначительная облачность и плюсовая температура до 10 градусов выше нуля. Во вторник столбик термометра порадует еще более высокой отметкой — до +15, однако весенний денек подпортит дождь.