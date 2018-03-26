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11:43 (мск), источник: Деловое сообщество

Невероятно густой туман заполнил центр Ростова

Непроглядный туман с реки окутал центр города из-за разницы температур.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 775 мм рт. ст. 2 м/с

Синоптики обещают наступление теплых деньков, а вот ночи остаются прохладными. Из-за разницы температур с Дона в центр города потянулся невероятно густой туман. Улицы и здания буквально утопают в белом мареве. Видимость на дорогах не превышает 3−5 метров. В понедельник ростовчан ожидает солнечная погода, незначительная облачность и плюсовая температура до 10 градусов выше нуля. Во вторник столбик термометра порадует еще более высокой отметкой — до +15, однако весенний денек подпортит дождь.

Автомобилистам следует быть осторожнее, в условиях плохой видимости вероятность ДТП значительно увеличивается.

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