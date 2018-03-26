Невероятно густой туман заполнил центр Ростова
Непроглядный туман с реки окутал центр города
Непроглядный туман с реки окутал центр города
Синоптики обещают наступление теплых деньков, а вот ночи остаются прохладными.
Автомобилистам следует быть осторожнее, в условиях плохой видимости вероятность ДТП значительно увеличивается.
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