Последняя неделя марта будет теплой на Кубани
В среднем по региону столбик термометра остановится на отметке в +8…+13 градусов. На Черноморском побережье потеплеет до +25 градусов.
В среднем по региону столбик термометра остановится на отметке в +8…+13 градусов. На Черноморском побережье потеплеет до +25 градусов.
Впрочем, теплые вещи убирать далеко не стоит. Ясных дней будет мало, а в середине недели в крае вновь пойдут сильные дожди.
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