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17:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Последняя неделя марта будет теплой на Кубани

В среднем по региону столбик термометра остановится на отметке в +8…+13 градусов. На Черноморском побережье потеплеет до +25 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 778 мм рт. ст. 6 м/с

Впрочем, теплые вещи убирать далеко не стоит. Ясных дней будет мало, а в середине недели в крае вновь пойдут сильные дожди.

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