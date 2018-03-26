В Волгограде покажут немецкое кино о Берлине

В программе 10 кинокартин на немецком языке, которые позволят ближе познакомиться со столицей Германии.

Как отмечают организаторы, в большинстве фильмов Берлин выступает не только зеркалом времени, но и главным действующим лицом. Первый показ состоится 30 марта в ДК Ворошиловского района. В 19.00 там покажут немое кино «Берлин, симфония большого города».

Следующие показы будут проходить в Театральном зале общежития ВГИИК по ул. Ковровская, 4. 31 марта в 17.00 покажут «М: город ищет убийцу», а в 19.00 — «Германия, год нулевой». 1 апреля в 16.00 начнется «Берлин — Угол Шенхаузер», а в 18.00 — «Небо над Берлином». 5 апреля в 19.00 покажут фильм «Беги, Лола, беги». 7 апреля в 17.00 — «B-Movie Lust & Sound in Westberlin», в 19.00 — «Тут вам не Калифорния».

8 апреля в Театральном зале пройдет закрытие фестиваля. В этот день в 16.00 можно будет увидеть картину «Простые сложности Нико Фишера», а в 18.00 — «Виктория».