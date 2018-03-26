«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий и других факторов. Все фонтаны запустятся одновременно: сейчас на балансе ГБУ “Гормост” находится 67 фонтанов», — заявил В. Давыдов.

Он также добавил, что сегодня начался демонтаж воздухоопорного купола свето-динамического фонтана в Царицыно.