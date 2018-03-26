Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий и других факторов. Все фонтаны запустятся одновременно: сейчас на балансе ГБУ “Гормост” находится 67 фонтанов», — заявил В. Давыдов.
Он также добавил, что сегодня начался демонтаж воздухоопорного купола
«После демонтажа купола, будут проведены работы по подготовке фонтана к пуску: это целый комплекс мероприятий, включающий в себя монтаж электроники, насосов, покраска, общестроительные работы и так далее. К третей декаде апреля он будет уже готов к запуску» — добавил В. Давыдов.
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