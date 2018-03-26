Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
«В руках была зажигалка»: почему в ТЦ в Кемерово произошел пожар
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Sony назвал победителей World Photography Awards
11:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля

Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника участка «Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости от погодных условий и других факторов. Все фонтаны запустятся одновременно: сейчас на балансе ГБУ “Гормост” находится 67 фонтанов», — заявил В. Давыдов.

Он также добавил, что сегодня начался демонтаж воздухоопорного купола свето-динамического фонтана в Царицыно.

«После демонтажа купола, будут проведены работы по подготовке фонтана к пуску: это целый комплекс мероприятий, включающий в себя монтаж электроники, насосов, покраска, общестроительные работы и так далее. К третей декаде апреля он будет уже готов к запуску» — добавил В. Давыдов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей поддержан комитетом Госдумы
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вновь началось задымление
Спорт
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена Французский биатлонист Мартен Фуркад побил "бессмертный" рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь