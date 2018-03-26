За звездой. На фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США
В Иркутск на фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США Джефф Эдельман.
В Иркутск на фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США Джефф Эдельман.
Он будет оценивать участников
Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля
«ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ»:
— Для продюсеров интересно открывать новые таланты. Сейчас тенденция в мировой музыке — смешение стилей и направлений. На этой основе создаются новые проекты, — говорит художественный
Фестиваль «Джаз на Байкале» начнётся в Иркутске 6 апреля парадом музыкантов и открытым концертом в 130-м квартале. В этот раз фестиваль делает акцент на вокальной составляющей. На
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