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11:24 (мск), источник: Вести Иркутск

За звездой. На фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США

В Иркутск на фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США Джефф Эдельман.


Он будет оценивать участников детского-юношеского конкурса «JazzKids» и, возможно, присмотрит там новую звезду для продвижения. В этом году в областной центр на прослушивание приедут 60 коллективов и вокалистов со всей России.

Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля
«ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ»:
— Для продюсеров интересно открывать новые таланты. Сейчас тенденция в мировой музыке — смешение стилей и направлений. На этой основе создаются новые проекты, — говорит художественный

Фестиваль «Джаз на Байкале» начнётся в Иркутске 6 апреля парадом музыкантов и открытым концертом в 130-м квартале. В этот раз фестиваль делает акцент на вокальной составляющей. На гала-концерте в Музтеатре зрители услышат певцов из США — Квентина Мура и Клаудию ЭлиАзу. Также к нам приедут пианист Алексей ЧеремИзов, барабанщик Гарий Багдасарьян, контрабасист из Германии МАртин Ценкер и джазовый квартет из Франции. Завершится фестиваль 9 апреля клубным джем-сейшеном.

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