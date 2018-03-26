За звездой. На фестиваль «Джаз на Байкале» приедет продюсер из США



Он будет оценивать участников детского-юношеского конкурса «JazzKids» и, возможно, присмотрит там новую звезду для продвижения. В этом году в областной центр на прослушивание приедут 60 коллективов и вокалистов со всей России.



Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля

«ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ»:

— Для продюсеров интересно открывать новые таланты. Сейчас тенденция в мировой музыке — смешение стилей и направлений. На этой основе создаются новые проекты, — говорит художественный



Фестиваль «Джаз на Байкале» начнётся в Иркутске 6 апреля парадом музыкантов и открытым концертом в 130-м квартале. В этот раз фестиваль делает акцент на вокальной составляющей. На гала-концерте в Музтеатре зрители услышат певцов из США — Квентина Мура и Клаудию ЭлиАзу. Также к нам приедут пианист Алексей ЧеремИзов, барабанщик Гарий Багдасарьян, контрабасист из Германии МАртин Ценкер и джазовый квартет из Франции. Завершится фестиваль 9 апреля клубным джем-сейшеном.