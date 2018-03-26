Воронежцам показывают автопортрет известного художника, написанный на газете

В музее имени Крамского открылась выставка «Божьей милостью художник». Проект представил три десятка пейзажей и натюрмортов Виктора Сорокина — от 1950-х годов до последних лет жизни. Экспозицию приурочили к 105-летию художника.

Виктор Семенович Сорокин родился в Москве, рано осиротел, пережил гражданскую войну, голод, воспитывался в детском доме, в трудовой коммуне получил возможность заняться рисованием, был учеником Герасимова, Грабаря, Иогансона, преподававших в годы его учебы в Московском художественном институте. Долгое время жил в Липецке, где расцвел и в полную силу раскрылся его талант.

В творчестве Виктора Сорокина проявился дар особого восприятия цвета, дар колориста, заложенный от рождения. Он соединил традиции русского импрессионизма с современным художественным мышлением.

— Картины Сорокина я увидел в 80-х, подумал, что это художник не нашего времени, а аж XXI века — он по-особенному видел мир, отлично от других. Его работы очень жизнеутверждающие, несмотря на драматические перипетии его судьбы. При близком просмотре изображенное на картине кажется хаотичными мазками, а стоит отойти — проявляется гармоничный образ, — отметил директор музея имени Крамского Владимир Добромиров. — Посмотрите на последний автопортрет мастера 1995 года: он написан на газете — для меня это символ жертвенности художника, положившего жизнь на алтарь искусства.