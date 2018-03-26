Воронежцам показывают автопортрет известного художника, написанный на газете
Работает выставка Виктора Сорокина.
Работает выставка Виктора Сорокина.
В музее имени Крамского открылась выставка «Божьей милостью художник». Проект представил три десятка пейзажей и натюрмортов Виктора Сорокина — от 1950-х годов до последних лет жизни. Экспозицию приурочили к 105-летию художника.
Виктор Семенович Сорокин родился в Москве, рано осиротел, пережил гражданскую войну, голод, воспитывался в детском доме, в трудовой коммуне получил возможность заняться рисованием, был учеником Герасимова, Грабаря, Иогансона, преподававших в годы его учебы в Московском художественном институте. Долгое время жил в Липецке, где расцвел и в полную силу раскрылся его талант.
В творчестве Виктора Сорокина проявился дар особого восприятия цвета, дар колориста, заложенный от рождения. Он соединил традиции русского импрессионизма с современным художественным мышлением.
— Картины Сорокина я увидел в 80-х, подумал, что это художник не нашего времени, а аж XXI века — он
Выставка будет работать на третьем этаже основного здания музея имени Крамского до 27 мая.
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