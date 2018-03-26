«Тяжеловесам» ограничили въезд в Хабаровск

С 26 марта по 4 мая для большегрузных автомобилей будет ограничен проезд по городским дорогам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на мэрию Хабаровска.

Как объяснили в городском управлении административно-технического контроля, весной, когда активно тает снег, тяжелый транспорт разрушает дорожное покрытие. Чтобы его максимально сохранить в городе ежегодно вводится ограничение на движение по городским дорогам.

— Ограничения передвижения в период распутицы большегрузных машин — это мера городской администрации, которая позволяет рационально использовать бюджетные деньги. Эта практика отлично себя зарекомендовала. Средства тратятся не на ремонт, а на строительство новых дорог, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Александр Якимов.

По словам руководителя, у водителей тяжелых машин не должно возникнуть проблем с передвижением, поскольку сегодня есть возможность попасть в любую точку не заезжая в город.

— В последнее время автомобильный транспорт вытесняет железнодорожный и через Хабаровск поток транспорта сильно увеличился. Причина тому цена доставки груза и время. Так груз, отправленный из Хабаровска в Москву, попадет в столицу только через 20 дней. А если отправить автотранспортной компанией, то в Сочи он будет уже через 10 дней. Поэтому автомобильный поток сейчас нельзя сравнивать с тем, что был когда-то, и он круглогодичный. И если заезда в город не избежать, то на это необходимо взять разрешение в управлении административно-разрешительного контроля, хотя лучше все-таки воспользоваться объездным путем, — продолжает Александр Якимов.

Сезонные неудобства специалист объяснил технологиями и в особенностями взаимодействия температур воздуха и асфальта. поэтому аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» могут быть введены и летом, но только в том случае, если температура воздуха превысит 32 градуса.

Как подчеркивает начальник управления, ограничения не коснутся федеральных трасс и частных автомобильных дорог, пассажирских перевозок транспортом общего пользования, перевозки бензина, угля, продовольственных товаров, лекарственных препаратов, семян и удобрений, перевозки почты и др.