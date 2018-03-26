«Тяжеловесам» ограничили въезд в Хабаровск
Сезонные ограничения традиционно вводятся в дальневосточной столице в
Сезонные ограничения традиционно вводятся в дальневосточной столице в
С 26 марта по 4 мая для большегрузных автомобилей будет ограничен проезд по городским дорогам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на мэрию Хабаровска.
— Ограничения передвижения в период распутицы большегрузных машин — это мера городской администрации, которая позволяет рационально использовать бюджетные деньги. Эта практика отлично себя зарекомендовала. Средства тратятся не на ремонт, а на строительство новых дорог, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления
— В последнее время автомобильный транспорт вытесняет железнодорожный и через Хабаровск поток транспорта сильно увеличился. Причина тому цена доставки груза и время. Так груз, отправленный из Хабаровска в Москву, попадет в столицу только через 20 дней. А если отправить автотранспортной компанией, то в Сочи он будет уже через 10 дней. Поэтому автомобильный поток сейчас нельзя сравнивать с тем, что был
Сезонные неудобства специалист объяснил технологиями и в особенностями взаимодействия температур воздуха и асфальта. поэтому аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» могут быть введены и летом, но только в том случае, если температура воздуха превысит 32 градуса.
Выявлять нарушителей будут четыре передвижных поста весового контроля в разных районах города. Наказывать нарушителей штрафом будут сотрудники ГИБДД.
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