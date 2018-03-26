Эксперт: причиной жертв в Кемерово могли стать нарушения эксплуатации ТЦ

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибло 53 человека.

Эксперт считает маловероятным наличие ошибок при проектировании, так как, по его словам, проектировщики, как правило, стремятся сделать все правильно и не заинтересованы в экономии.

«А вот при реализации проекта могли сэкономить», — допускает Харламов.

Он пояснил, что при строительстве торговых центров не самого высокого уровня могут использоваться материалы, не соответствующие нормам горючести и пожарной безопасности.