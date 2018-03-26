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10Луминале-2018
14:39 (мск), источник: РИА Недвижимость

Эксперт: причиной жертв в Кемерово могли стать нарушения эксплуатации ТЦ

МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Причиной большого количества жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могли стать нарушения при эксплуатации здания и некачественные строительные материалы, рассказал РИА Недвижимость руководитель департамента торговой недвижимости компании Key Capital Алексей Харламов.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибло 53 человека.

Эксперт считает маловероятным наличие ошибок при проектировании, так как, по его словам, проектировщики, как правило, стремятся сделать все правильно и не заинтересованы в экономии.

«А вот при реализации проекта могли сэкономить», — допускает Харламов.

Он пояснил, что при строительстве торговых центров не самого высокого уровня могут использоваться материалы, не соответствующие нормам горючести и пожарной безопасности.

Также, по словам эксперта, могли быть допущены нарушения при эксплуатации, в частности, касающиеся пожарной безопасности. Так, могли быть перекрыты выходы, предназначенные для эвакуации в случае пожара, чтобы сэкономить на их эксплуатации — например, не ставить дополнительный пост охраны, отметил Харламов.

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