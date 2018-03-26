Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Давка, паника и запертые двери: свидетели пожара в Кемерово - СМИ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Sony назвал победителей World Photography Awards
11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Запретить новое строительство на Ольхоне и Малом Море предлагают учёные

Наложить мораторий на строительство новых объектов на острове Ольхон и на побережье пролива Малое Море на Байкале, пока не будет наведён порядок в существующем турбизнесе, предложил известный учёный Виталий Рябцев на встрече предпринимателей и руководства Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 23 марта 2018 года.

Источник: Reuters

По словам Виталия Рябцева, сейчас предприниматели делают всё, чтобы «узаконить убийство Байкала», его природе туристической деятельностью уже нанесён непоправимый ущерб. Как заявил учёный, три вида орлов на Ольхоне уже не восстановить, как и некоторые виды растений, степи располосованы тысячами дорог, вековые деревья вырубаются, пляжи, степи, дюны, тайга — всё уничтожается. По его данным, нынешняя глобальная антропогенная нагрузка более губительна для природы, чем пастбищная в 1970−80-ые годы, когда многотысячные отары овец чуть не погубили степи.

Учёный предлагает принять ряд кардинальных мер. Во-первых, прекратить строительство турбаз, отелей, чтобы сохранить хотя бы северную часть побережья Малого Моря. Во-вторых, запретить восстановление заброшенных населённых пунктов, чтобы на их месте не вырастали новые коттеджные посёлки, как грозит Песчанке на Ольхоне. В-третьих, не развивать инженерную инфраструктуру — отказаться от планов проведения ЛЭП в посёлок Онгурён и асфальтированной дороги в Узуры и на Хобой на острове.

Виталий Рябцев поддержал предложение природоохранного прокурора Сергей Зенкова об ограничении турпотока на остров. По данным учёного, лишь 10% ущерба природе наносят так называемые дикие туристы, которые бывают на Ольхоне всего 2,5 месяца в году, остальное — турбазы, отели, потому что они работают 4−5 месяцев, и всё больше появляется круглогодичных мест размещения.

По мнению учёного, процесс наведения порядка в Ольхонском районе идёт так туго потому, что «подавляющее большинство местных чиновников участвуют в турбизнесе», а ещё и бывший губернатор Иркутской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вновь началось задымление
Спорт
«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена Французский биатлонист Мартен Фуркад побил "бессмертный" рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в седьмой раз подряд завоевав Большой хрустальный глобус
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате картина побила рекорд «Мстителей», вышедших в 2012 году
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь