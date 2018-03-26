Запретить новое строительство на Ольхоне и Малом Море предлагают учёные

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По словам Виталия Рябцева, сейчас предприниматели делают всё, чтобы «узаконить убийство Байкала», его природе туристической деятельностью уже нанесён непоправимый ущерб. Как заявил учёный, три вида орлов на Ольхоне уже не восстановить, как и некоторые виды растений, степи располосованы тысячами дорог, вековые деревья вырубаются, пляжи, степи, дюны, тайга — всё уничтожается. По его данным, нынешняя глобальная антропогенная нагрузка более губительна для природы, чем пастбищная в 1970−80-ые годы, когда многотысячные отары овец чуть не погубили степи.

Учёный предлагает принять ряд кардинальных мер. Во-первых, прекратить строительство турбаз, отелей, чтобы сохранить хотя бы северную часть побережья Малого Моря. Во-вторых, запретить восстановление заброшенных населённых пунктов, чтобы на их месте не вырастали новые коттеджные посёлки, как грозит Песчанке на Ольхоне. В-третьих, не развивать инженерную инфраструктуру — отказаться от планов проведения ЛЭП в посёлок Онгурён и асфальтированной дороги в Узуры и на Хобой на острове.

Виталий Рябцев поддержал предложение природоохранного прокурора Сергей Зенкова об ограничении турпотока на остров. По данным учёного, лишь 10% ущерба природе наносят так называемые дикие туристы, которые бывают на Ольхоне всего 2,5 месяца в году, остальное — турбазы, отели, потому что они работают 4−5 месяцев, и всё больше появляется круглогодичных мест размещения.