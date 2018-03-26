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11:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгения Чудновец предлагает восстановить снесенную телебашню Екатеринбурга

Правозащитница называет свой проект «Башня совести».

Источник: РИА "Новости"

Осужденная за распространение порнографии и реабилитированная после уголовного преследования Евгения Чудновец предложила восстановить снесенную в субботу телебашню Екатеринбурга. Для начала правозащитница предлагает подать иск на компанию-застройщика, сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».

Общественница отмечает, что сильно возмущена сносом екатеринбургского долгостроя, который в итоге приговорили к уничтожению. «Я предлагаю подать иск на УГМК за то, что они не посчитались с мнением горожан, и на эти деньги восстановить башню. Уже придумала название для новой гордости Екатеринбурга — «Башня совести», — сообщила «АиФ-Урал» Евгения Чудновец.

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По ее словам, в башне будет тысяча ступеней, которые нужно будет преодолеть в одиночку и в тишине. «Чтобы совесть очистилась. Предлагаю руководителям УГМК исправить все самостоятельно и восстановить за свой счет достопримечательность города. Если совесть есть, конечно», — добавила Евгения Чудновец.

Напомним, что в субботу, 24 марта, столица Урала лишилась одного из главных символов города — телевизионной башни. Взрывотехники произвели подрыв недостроенного объекта, и больше половины башни рухнуло на специально созданную для этого подушку. Однако второго подрыва, как планировалось, так и не произошло, и в результате от телебашни остался 30-метровый железобетонный зубец, который будут разбирать «вручную» при помощи техники.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за распространение порнографии. В ноябре 2016 года женщину приговорили к шести месяцам колонии за распространение порнографии. После поданной апелляции срок был сокращен до пяти месяцев колонии. Однако в марте 2017 года после вмешательства Генпрокуратуры и Верховного суда РФ Евгения Чудновец была освобождена от уголовного наказания и полностью реабилитирована. После того, как женщина вышла на свободу, стала заниматься правозащитной деятельностью. А сейчас на протяжении уже почти полугода находится в Таиланде.

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