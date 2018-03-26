Волгоградский форум поможет старшеклассникам найти свое призвание
Областной форум «Образование-2018» состоится во Дворце спорта волгоградских профсоюзов с 28 по 30 марта.
Областной форум «Образование-2018» состоится во Дворце спорта волгоградских профсоюзов с 28 по 30 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В течение трех дней на форуме будут проходить конференции, круглые столы, интерактивные семинары по проблемам кадрового обеспечения, образовательных технологий, финансовой грамотности и прочее.
Для старшеклассников будут работать семь площадок профессиональных проб, на которых
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