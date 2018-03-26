Воронежская спортсменка стала чемпионкой России по грэпплингу
Вероника Коренюгина завоевала «золото» в весе свыше 71 кг.
Вероника Коренюгина завоевала «золото» в весе свыше 71 кг.
Воронежская спортсменка Вероника Коренюгина завоевала «золото» на чемпионате России по грэпплингу в субботу, 24 марта. Девушка заняла первое место в весовой категории свыше 71 кг, сообщили в группе Voronezh Fight Team в соцсети. Спортсменка представляла Центральный федеральный округ.
Вероника Коренюгина обыграла Яну Шорохову, представительницу Приволжского федерального округа, со счетом 14:2. Воронежская спортсменка также победила в схватке с Василисой Абдулаевой из Москвы — 15:2. Вероника Коренюгина обыграла и Дарью Николаеву, спортсменку из ЦФО, со счетом 7:1.
Сборная ЦФО заняла третье место в командном зачете. Соревнования состоялись в Кемерово 24 и 25 марта.
Контекст
Вероника Коренюгина не раз завоевывала призовые места на международных турнирах и всероссийских соревнованиях по грэпплингу и
Спортсменка заняла второе место на турнире по
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