В Самаре на улице Фрунзе нашли несколько надгробных плит XIX века

Не так давно в ходе проведения работ на улице Фрунзе в районе дома № 161 были обнаружены фрагменты надгробий, которые, как показала экспертиза, датируются XIX — началом XX века.

Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, всего было найдено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.