В Самаре на улице Фрунзе нашли несколько надгробных плит XIX века
В Самаре продолжают находить могильные плиты и памятники позапрошлого столетия.
В Самаре продолжают находить могильные плиты и памятники позапрошлого столетия.
Не так давно в ходе проведения работ на улице Фрунзе в районе дома № 161 были обнаружены фрагменты надгробий, которые, как показала экспертиза, датируются XIX — началом XX века.
Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, всего было найдено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.
В связи с этим жителей города, которые располагают
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