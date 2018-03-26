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11:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Фрунзе нашли несколько надгробных плит XIX века

В Самаре продолжают находить могильные плиты и памятники позапрошлого столетия.

Не так давно в ходе проведения работ на улице Фрунзе в районе дома № 161 были обнаружены фрагменты надгробий, которые, как показала экспертиза, датируются XIX — началом XX века.

Как сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, всего было найдено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.

В связи с этим жителей города, которые располагают какой-либо информацией об умерших захороненных под найденными фрагментами, сообщить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200−17−40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.

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