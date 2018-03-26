Билеты в зоопарк Ростова-на-Дону будет продавать робот

«Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и директор зоопарка Александр Жадобин подписали соглашение о поставке в зоопарк информационного сервисного робота-кассира Waybot. Учреждение намерено использовать робота как альтернативу обычным билетным кассам — Waybot будет распечатывать входные билеты в зоопарк и со временем может полностью заменить кассиров-людей», — говорится в сообщении.

Планируется, что робот-кассир будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через интернет, а также продавать их за безналичный расчет. Робот будет перемещаться с помощью специально разработанной в вузе платформы на так называемых всесторонних колесах — в основные колеса вмонтированы колеса поменьше для плавности движений. Также Waybot может распознавать и анализировать речь посетителей, выводить на экран актуальную информацию о представленных в зоопарке животных, анонсировать планируемые мероприятия.

«Робот Waybot — отличное решение для онлайн-продажи билетов и информирования посетителей о жизни зоопарка», — цитирует пресс-служба слова Жадобина.

Кроме того, что у робота подвижные голова и руки, он умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску, для того чтобы «подружиться» с пользователями. Сейчас команда разработчиков занимается усовершенствованием робота специально для зоопарка. «Мы сделаем корпус Waybot водонепроницаемым для уличного использования и оборудуем антивандальным монитором», — рассказал руководитель проекта сервисного робота-кассира Waybot Даниил Панченко.