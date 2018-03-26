Билеты в зоопарк Ростова-на-Дону будет продавать робот

«Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и директор зоопарка Александр Жадобин подписали соглашение о поставке в зоопарк информационного сервисного
Планируется, что
«Робот Waybot — отличное решение для
Кроме того, что у робота подвижные голова и руки, он умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску, для того чтобы «подружиться» с пользователями. Сейчас команда разработчиков занимается усовершенствованием робота специально для зоопарка. «Мы сделаем корпус Waybot водонепроницаемым для уличного использования и оборудуем антивандальным монитором», — рассказал руководитель проекта сервисного
До 13 июня робота запустят в тестовом режиме, а впервые официально Waybot продаст билеты посетителям в день рождения зоопарка — 26 июня.
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