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15:13 (мск), источник: ТАСС

Билеты в зоопарк Ростова-на-Дону будет продавать робот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Сервисный робот Waybot, разработанный выпускниками и студентами Донского государственного технического университета, начнет с июня продавать билеты в зоопарк Ростова-на-Дону, а со временем сможет полностью заменить кассиров, сообщает в понедельник пресс-служба ДГТУ.

«Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и директор зоопарка Александр Жадобин подписали соглашение о поставке в зоопарк информационного сервисного робота-кассира Waybot. Учреждение намерено использовать робота как альтернативу обычным билетным кассам — Waybot будет распечатывать входные билеты в зоопарк и со временем может полностью заменить кассиров-людей», — говорится в сообщении.

Планируется, что робот-кассир будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через интернет, а также продавать их за безналичный расчет. Робот будет перемещаться с помощью специально разработанной в вузе платформы на так называемых всесторонних колесах — в основные колеса вмонтированы колеса поменьше для плавности движений. Также Waybot может распознавать и анализировать речь посетителей, выводить на экран актуальную информацию о представленных в зоопарке животных, анонсировать планируемые мероприятия.

«Робот Waybot — отличное решение для онлайн-продажи билетов и информирования посетителей о жизни зоопарка», — цитирует пресс-служба слова Жадобина.

Кроме того, что у робота подвижные голова и руки, он умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску, для того чтобы «подружиться» с пользователями. Сейчас команда разработчиков занимается усовершенствованием робота специально для зоопарка. «Мы сделаем корпус Waybot водонепроницаемым для уличного использования и оборудуем антивандальным монитором», — рассказал руководитель проекта сервисного робота-кассира Waybot Даниил Панченко.

До 13 июня робота запустят в тестовом режиме, а впервые официально Waybot продаст билеты посетителям в день рождения зоопарка — 26 июня.

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