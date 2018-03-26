Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
США закрывают генконсульство России в Сиэтле
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Названа причина смерти Сергея Мавроди
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Саудовский F-15 сбивает советская ракета в Йемене — видео
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До конца марта десятки улиц Ростова будут отключать от электричества

С понедельника и до 30 марта некоторые улицы Ростова временно останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации южной столицы со ссылкой на городские электросети.

27 марта с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: пр. Шолохова (121−161, 190−238), ул. Новомосковская (1−17, 2−34), ул. Полторацкого (25−67, 10−56), ул. Просвещения (1−3, 2−20), ул. Кавказкий (1−37, 2−36), пер. Казбекский (1−19, 2−30); пер. Нальчинский (1−47, 2−44); пер. Тебердинский (1−71, 2−56); пер. Тувинский (1−9, 29, 2−68, 47−59); ул. Куйбышева (1−25, 10−30); пер. Кабардинский (21−33, 30−52); пер. Осетинский (2−34, 1−39); пер. Казбекский (21−39, 32−50); пер. Дзержинского (1−33, 2−64); пер. Поворотный (1−5, 2−6); ул. Гранитная (27−73, 30−64); пер. Паровозный (1−3, 2−4); пер. Шахтинский (1−15, 2−14); пер. Егорлыкский (1−19, 2−20); ул. Кабардинская (1−49, 2−12); ул. Коммунаров (52, 69−79), пер. Новороссийский (1−15); пер. Геленджикский (1−15, 2−16); пер. Тихорецкий (2−30, 1−31); ул. Коммунаров (39−67, 38−66); пр. Шолохова (158−190); пер. Контактный (73−95); пер. Шахтинский, 17; пер. Крымский (1−13, 2−14); ул. Коммунаров (33, 33д), ул. Жмайлова, (21/1, 25, 27, 27/1, 27б), ул. Малиновского (36/29, 36/29а, 36/29б, 38/29, 40), просп. Стачки (226, 228, 232/34), пер. Бойцовский (11−25, 28−42), ул. Войкова, 245, Железнодорожный Верхний Проезд (11−27), ул. Матросова (1−47, 2−56), пер. Пограничный (3−5), ул. Портовая (237−315), пер. Рабфаковский (1−3), пер. Синявский (4−24, 11−29), пер. Чичеренский (2−18, 3−17), пер. Минаева, 21.

С 10 до 12 часов 27 марта света не будет на ул. Глинки, 96а, 96б; ул. Днепропетровская (2/3, 4/96); ул. 20 лет Октября (79а, 79/2а).

28 марта с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: ул. 13-я линия (1−15, 2−16); ул. 15-я линия (1−11, 2−12); ул. Советская (12−20), ул. 6-я Кольцевая (66−84, 81−101), ул. Красная (32−92, 51−97), ул. Крупской (45−97, 56−86), ул. Осипенко (63−69), ул. Промежуточная (1−23, 2−24, 30, 31), просп. Стачки (122−174), ул. Фестивальная (1−11, 2−14), пер. Туристский (37, 5−21, 8−14, 14а, 14б), пер. Рабфаковский (1, 1а, 1б, 4−12, 20−26), ул. Матросова (40, 33/23−47, 30), ул. Войкова (180−182), пер. Магнитный (20−26), пер. Пограничный (18, 19, 20), ул. 1-я Круговая, 86, пер. Синявский, 21, Портовая, 277.

Каждый день с 28 по 30 марта с 9 до 17 часов света не будет в домах, расположенных на: ул. Горсоветская (1−45, 2−30); пер. Крымский (16−24, 17−21); пер. Тихорецкий (26−34, 27−31); пер. Геленджикский (16−34, 15−35); пер. Новоросийский (31−33); ул. Вяземцева (35−57, 56−76); пер. Суздальский (1−11, 2−10); ул. Кадровая (1−71, 2−92); ул. Новгородская (1−25, 2−30); ул. Пулковская (1−73, 2−78); ул. Сквозная (1−87, 2−84); ул. Гранитная (1−25, 2−28); пер. Дзержинского, 1; ул. Новгородская (27−79, 32−74); ул. Керамическая (1−13, 2−14); пер. Кафельный (1−19, 2−18); пер. Паровозный (1−37, 2−26); пер. Поворотный (1−19, 2−22).

29 марта с 9 до 17 часов свет отключат по адресам: ул. Белорусская (37−61, 2−80); ул. Киргизкая (31−37, 38−48); пер. Хибинский (65−91, 66−90); пер. Кубанский (69−115, 68−108); пер. Манычский (33−91, 36−92); пер. Сальский (33−101, 44−82); пер. Медведецкий (47−71, 48−66); пер. Хопёрский (39−41, 44−48); пер. Донецкий (39−69, 66−96); пер. Игарский (63−83, 66−84); пер. Днепровский (63−79, 64−78), ул. Андрея Сладкова (3−27, 54−80), ул. 3-я Баррикадная (33−77, 32−96), ул. Калинина (41−59), пер. Киевский (1−19, 2−20), ул. 5-я Кольцевая (53−67, 60−64), ул. 6-я Кольцевая (34−64, 65−83), ул. Осипенко (15−59), пер. Спортивный (1−19, 2−18), пер. Холмогорский (2−10, 5−11, 86−94), пер. Югова (5−27, 6−24).

30 марта с 9 до 17 часов отключат свет на ул. Каяльская (8−114); ул. Путевая (1−49).

На час меньше — с 9 до 16 часов — света не будет на ул. 2-ая Киргизская (46−58, 67−91); ул. Казахская (58−74); пер. Обский (2−38, 3−17); пер. Уральский (1−31, 2−36); пер. Ухтомский (1−35, 2−38), а также ул. 339-ой Стрелковой Дивизии, 6, ул. Зорге (58/4, 58/2, 58а/1), ул. Содружества (37, 37/1).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь