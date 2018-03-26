До конца марта десятки улиц Ростова будут отключать от электричества

27 марта с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: пр. Шолохова (121−161, 190−238), ул. Новомосковская (1−17, 2−34), ул. Полторацкого (25−67, 10−56), ул. Просвещения (1−3, 2−20), ул. Кавказкий (1−37, 2−36), пер. Казбекский (1−19, 2−30); пер. Нальчинский (1−47, 2−44); пер. Тебердинский (1−71, 2−56); пер. Тувинский (1−9, 29, 2−68, 47−59); ул. Куйбышева (1−25, 10−30); пер. Кабардинский (21−33, 30−52); пер. Осетинский (2−34, 1−39); пер. Казбекский (21−39, 32−50); пер. Дзержинского (1−33, 2−64); пер. Поворотный (1−5, 2−6); ул. Гранитная (27−73, 30−64); пер. Паровозный (1−3, 2−4); пер. Шахтинский (1−15, 2−14); пер. Егорлыкский (1−19, 2−20); ул. Кабардинская (1−49, 2−12); ул. Коммунаров (52, 69−79), пер. Новороссийский (1−15); пер. Геленджикский (1−15, 2−16); пер. Тихорецкий (2−30, 1−31); ул. Коммунаров (39−67, 38−66); пр. Шолохова (158−190); пер. Контактный (73−95); пер. Шахтинский, 17; пер. Крымский (1−13, 2−14); ул. Коммунаров (33, 33д), ул. Жмайлова, (21/1, 25, 27, 27/1, 27б), ул. Малиновского (36/29, 36/29а, 36/29б, 38/29, 40), просп. Стачки (226, 228, 232/34), пер. Бойцовский (11−25, 28−42), ул. Войкова, 245, Железнодорожный Верхний Проезд (11−27), ул. Матросова (1−47, 2−56), пер. Пограничный (3−5), ул. Портовая (237−315), пер. Рабфаковский (1−3), пер. Синявский (4−24, 11−29), пер. Чичеренский (2−18, 3−17), пер. Минаева, 21.

С 10 до 12 часов 27 марта света не будет на ул. Глинки, 96а, 96б; ул. Днепропетровская (2/3, 4/96); ул. 20 лет Октября (79а, 79/2а).

28 марта с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: ул. 13-я линия (1−15, 2−16); ул. 15-я линия (1−11, 2−12); ул. Советская (12−20), ул. 6-я Кольцевая (66−84, 81−101), ул. Красная (32−92, 51−97), ул. Крупской (45−97, 56−86), ул. Осипенко (63−69), ул. Промежуточная (1−23, 2−24, 30, 31), просп. Стачки (122−174), ул. Фестивальная (1−11, 2−14), пер. Туристский (37, 5−21, 8−14, 14а, 14б), пер. Рабфаковский (1, 1а, 1б, 4−12, 20−26), ул. Матросова (40, 33/23−47, 30), ул. Войкова (180−182), пер. Магнитный (20−26), пер. Пограничный (18, 19, 20), ул. 1-я Круговая, 86, пер. Синявский, 21, Портовая, 277.

Каждый день с 28 по 30 марта с 9 до 17 часов света не будет в домах, расположенных на: ул. Горсоветская (1−45, 2−30); пер. Крымский (16−24, 17−21); пер. Тихорецкий (26−34, 27−31); пер. Геленджикский (16−34, 15−35); пер. Новоросийский (31−33); ул. Вяземцева (35−57, 56−76); пер. Суздальский (1−11, 2−10); ул. Кадровая (1−71, 2−92); ул. Новгородская (1−25, 2−30); ул. Пулковская (1−73, 2−78); ул. Сквозная (1−87, 2−84); ул. Гранитная (1−25, 2−28); пер. Дзержинского, 1; ул. Новгородская (27−79, 32−74); ул. Керамическая (1−13, 2−14); пер. Кафельный (1−19, 2−18); пер. Паровозный (1−37, 2−26); пер. Поворотный (1−19, 2−22).

29 марта с 9 до 17 часов свет отключат по адресам: ул. Белорусская (37−61, 2−80); ул. Киргизкая (31−37, 38−48); пер. Хибинский (65−91, 66−90); пер. Кубанский (69−115, 68−108); пер. Манычский (33−91, 36−92); пер. Сальский (33−101, 44−82); пер. Медведецкий (47−71, 48−66); пер. Хопёрский (39−41, 44−48); пер. Донецкий (39−69, 66−96); пер. Игарский (63−83, 66−84); пер. Днепровский (63−79, 64−78), ул. Андрея Сладкова (3−27, 54−80), ул. 3-я Баррикадная (33−77, 32−96), ул. Калинина (41−59), пер. Киевский (1−19, 2−20), ул. 5-я Кольцевая (53−67, 60−64), ул. 6-я Кольцевая (34−64, 65−83), ул. Осипенко (15−59), пер. Спортивный (1−19, 2−18), пер. Холмогорский (2−10, 5−11, 86−94), пер. Югова (5−27, 6−24).

30 марта с 9 до 17 часов отключат свет на ул. Каяльская (8−114); ул. Путевая (1−49).