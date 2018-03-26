Поезда «Аллегро» изменят расписание после перехода Финляндии на летнее время

В три часа ночи в воскресенье, 25 марта, в Суоми перевели стрелки часов на один час вперед. Таким образом разница с Россией сравнялась. Переход Суоми на летнее время скажется и на движении поездов «Аллегро». Расписание «Аллегро» с 25 марта можно проверить на сайте финских железных дорог.