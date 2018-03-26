В Волгограде начался набор медиаволонтеров

Основной задачей волонтеров-журналистов станет освещение трудовых будней добровольцев чемпионата мира по футболу в России. В частности, они будут вести фото- и видеорепортажи с мест работы городских волонтеров, публиковать посты в официальных группах и аккаунтах РВЦ в социальных сетях, писать статьи и заметки.