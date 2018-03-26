В Волгограде начался набор медиаволонтеров
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Региональный волонтерский центр (РВЦ) Волгоградской области начал формирование отрядов медиаволонтеров, сообщается на официальной странице центра во «ВКонтакте».
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Региональный волонтерский центр (РВЦ) Волгоградской области начал формирование отрядов медиаволонтеров, сообщается на официальной странице центра во «ВКонтакте».
Основной задачей
Отбор будет проводиться на основе резюме и творческих работ.
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