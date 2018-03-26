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13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде начался набор медиаволонтеров

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Региональный волонтерский центр (РВЦ) Волгоградской области начал формирование отрядов медиаволонтеров, сообщается на официальной странице центра во «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

Основной задачей волонтеров-журналистов станет освещение трудовых будней добровольцев чемпионата мира по футболу в России. В частности, они будут вести фото- и видеорепортажи с мест работы городских волонтеров, публиковать посты в официальных группах и аккаунтах РВЦ в социальных сетях, писать статьи и заметки.

Отбор будет проводиться на основе резюме и творческих работ.

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