Стало известно, как поднимутся тарифы на коммуналку в Самарской области
Согласно постановлению правительства Самарской области об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2018 году, в Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске рост цен на услуги ЖКУ составит 4,6%.
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