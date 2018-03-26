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13:00 (мск), источник: Om1.ru

Омский историко-краеведческий музей вошел в двадцатку лучших музеев России

В общей сложности в рейтинге — 1 179 мест.

Сайт Омского историко-краеведческого музея занял 15-е место среди сайтов музеев России. Об этом свидетельствует рейтинг ресурса museum.ru. В общей сложности в нем находится 1 179 музеев. Посетители оценили удобство сайта, а также полезность и интересность контента.
Отметим, на сайте Омского государственного историко-краеведческого музея пользователи могут найти информацию о проходящих выставках, почитать о жемчужинах коллекции, ознакомиться с научной работой сотрудников и даже посетить виртуальные экскурсии.

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