Омский историко-краеведческий музей вошел в двадцатку лучших музеев России

Сайт Омского историко-краеведческого музея занял 15-е место среди сайтов музеев России. Об этом свидетельствует рейтинг ресурса museum.ru. В общей сложности в нем находится 1 179 музеев. Посетители оценили удобство сайта, а также полезность и интересность контента.

Отметим, на сайте Омского государственного историко-краеведческого музея пользователи могут найти информацию о проходящих выставках, почитать о жемчужинах коллекции, ознакомиться с научной работой сотрудников и даже посетить виртуальные экскурсии.