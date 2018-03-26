В Воронежской области объявили конкурс на разработку проекта въездного знака в регион

— Целью проведения конкурса является выявление новых архитектурно-художественных и эстетических возможностей представления Воронежской области на въездах по автомобильным дорогам федерального значения: М4 «Дон», А 144 Курск-Борисоглебск-Саратов, М6 «Каспий» и 1Р193 Воронеж-Тамбов, — рассказали в оргкомитете.
Отбор проектов пройдет в рамках архитектурного смотра-конкурса в номинации «Специальная тема». Обязательное требование к проекту только одно — въездной знак должен содержать официальные символы Воронежской области.
Въездные знаки планируется установить в придорожной полосе автомобильных дорог на границе районов Воронежской области с Липецкой, Курской, Ростовской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областями.
В 2011 году региональные власти уже проводили аналогичный конкурс, но победителя так и не определили.
Так же на «Зодчестве» выберут победителей в номинациях «Проекты», «Постройки» и «Творчество студентов».
Зарегистрироваться для участие в смотре-конкурсе можно на сайте форума «Зодчество». Прием заявок уже стартовал.
«Зодчество VRN-2018» откроется 1 июня в Воронежском Камерном театре.
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