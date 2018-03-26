Массовые проверки пройдут в нижегородских кинотеатрах и торговых центрах после трагедии в Кемерове

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В Нижегородской области пройдут проверки в кинотеатрах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей. Соответствующее распоряжение после трагедии в Кемерове сделал глава нижегородского региона Глеб Никитин.

По данным областной администрации, в ближайшее время будет подготовлен график проведения проверок.

— Сейчас готовятся соответствующие документы, составляются графики проверок. Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни, — подчеркнул Глеб Никитин.

Видео Как избежать пожаров в крупных торговых центрах

Также он отметил, что медицинские учреждения Нижнего Новгорода готовы принять пострадавших от пожара в кемеровском торговом центре.

Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта около 16:05 по местному времени. Густой дым заблокировал посетителей на четвертом этаже. Здесь же, рядом с очагом возгорания, находился и кинотеатр, где оказалась заперта группа школьников.

По последним данным, в огненной ловушке погибли 64 человека. Эта цифра постоянно растет по мере того, как продолжается поисково-спасательная операция.