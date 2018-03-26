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13:18 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермских школьников предложили обучить самообороне

С такой инициативой вышел региональный правозащитный центр.

Пермских школьников предложили обучить самообороне. С такой инициативой вышел региональный правозащитный центр.

После ЧП в школе № 127 и ряда нападений педофилов в отдаленных районах в школьную программу ОБЖ рекомендуют включить курсы самообороны на основе системы «крав-мага», пишет изданий «Бизнес-класс».

Они основаны на использовании инстинктов, психологии, подручных средств, а также с учетом уязвимых мест нападающего. Эту систему на государственном уровне преподают гражданскому населению Израиля. Как сообщают авторы материала, накануне прокуратура завершила проверку соблюдения в школах требований безопасности, по результатам которой выявлено около полутора тысяч нарушений. Например, в каждой третьей территории края функция охраны возложена на вахтеров, гардеробщиц или уборщиц. В некоторых учебных заведениях с родителей за это брали плату. Кроме того, повсеместно объекты образования не оснащены системами экстренного оповещения о потенциальной угрозе, или произошедшей чрезвычайной ситуации. В 12 городах районов сломаны или отсутствуют ограждения.

Напомним, самое резонансное ЧП случилось в январе в пермской школе № 127. Два подростка ворвались на урок к четвероклассникам, ножом ранили детей и их учителя. Чудом обошлось без жертв.

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