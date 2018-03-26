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13:10 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму силовики противостоят диверсантам из НАТО и Украины — ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов противодействуют в Крыму специальным службам стран НАТО и вооруженным формированиям, подготовленным на территории Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФСБ по Республике и Севастополю Виктора Палагина.

Источник: РИА "Новости"

Исполнители диверсий осенью прошлого года на объектах инфраструктуры Крыма — газопроводах и ЛЭП установлены, они находятся за пределами России, сказал он журналистам.

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«Сегодня мы противодействуем не просто спецслужбам, а вооруженным формированиям, специально подготовленным представителями стран НАТО и нашими соседями (Украиной)», — сказал Палагин.

Труднее всего, по его словам, выявлять людей, которые намерены осуществить преступный замысел в одиночку.

«Очень тяжело противодействовать одиночке, когда нет логики. Как правило, это психически больные, шизофреники либо идейные. Когда группа — они готовятся, приискивают материалы, объекты, собирают, испытывают — тогда это, как правило, выявляется», — рассказал Палагин.

Он отметил высокий уровень защищенности объектов инфраструктуры Крыма от диверсионных действий.

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