В Крыму силовики противостоят диверсантам из НАТО и Украины — ФСБ

Источник: РИА "Новости"

Исполнители диверсий осенью прошлого года на объектах инфраструктуры Крыма — газопроводах и ЛЭП установлены, они находятся за пределами России, сказал он журналистам.

Читайте также Взорвавшие газопровод на ЮБК диверсанты за пределами России — ФСБ

«Сегодня мы противодействуем не просто спецслужбам, а вооруженным формированиям, специально подготовленным представителями стран НАТО и нашими соседями (Украиной)», — сказал Палагин.

Труднее всего, по его словам, выявлять людей, которые намерены осуществить преступный замысел в одиночку.

«Очень тяжело противодействовать одиночке, когда нет логики. Как правило, это психически больные, шизофреники либо идейные. Когда группа — они готовятся, приискивают материалы, объекты, собирают, испытывают — тогда это, как правило, выявляется», — рассказал Палагин.