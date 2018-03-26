В Крыму силовики противостоят диверсантам из НАТО и Украины — ФСБ

Исполнители диверсий осенью прошлого года на объектах инфраструктуры Крыма — газопроводах и ЛЭП установлены, они находятся за пределами России, сказал он журналистам.
«Сегодня мы противодействуем не просто спецслужбам, а вооруженным формированиям, специально подготовленным представителями стран НАТО и нашими соседями (Украиной)», — сказал Палагин.
Труднее всего, по его словам, выявлять людей, которые намерены осуществить преступный замысел в одиночку.
«Очень тяжело противодействовать одиночке, когда нет логики. Как правило, это психически больные, шизофреники либо идейные. Когда группа — они готовятся, приискивают материалы, объекты, собирают, испытывают — тогда это, как правило, выявляется», — рассказал Палагин.
Он отметил высокий уровень защищенности объектов инфраструктуры Крыма от диверсионных действий.
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